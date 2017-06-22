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Савченко показала неприличный жест на заседании в Раде

Савченко показала неприличный жест на заседании Рады
Фото:
Надежда Савченко продемонстрировала в Раде неприличный жест. Депутат подняла вверх средний палец. Об этом сообщает портал LIFE.
Инцидент произошёл во время заседания в украинском парламенте. Кому конкретно Савченко показала неприличный жест, не уточняется. Мотивы действий народного депутата также неизвестны.
Ранее Савченко привлекла к себе внимание своей блузкой, обнажавшей одно плечо.
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Йемен
Верховная Рада
Надежда Савченко
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