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Савченко показала неприличный жест на заседании в Раде
Надежда Савченко продемонстрировала в Раде неприличный жест. Депутат подняла вверх средний палец. Об этом сообщает портал LIFE.
Инцидент произошёл во время заседания в украинском парламенте. Кому конкретно Савченко показала неприличный жест, не уточняется. Мотивы действий народного депутата также неизвестны.
Ранее Савченко привлекла к себе внимание своей блузкой, обнажавшей одно плечо.
І депутати відчувають літо :) pic.twitter.com/YLdsrypDOi— Яна Полянська (@PolianskaRS) 22 июня 2017 г.
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