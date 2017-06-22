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Савченко обнажилась на заседании Рады

Савченко обнажилась на заседании Рады
Фото:
Интернет-пользователи обратили внимание на фотографии украинского народного депутата Надежды Савченко, появившейся на заседание Верховной рады в рубашке с приспущенным плечом. Снимки опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Богдан Бортаков.
Он уточнил, что фотографии были сделаны 22 июня.
Похожий снимок разместила в своем твиттере журналистка «Радио Свобода» Яна Полянская. «И депутаты чувствуют лето», - написала она.
Некоторые интернет-пользователи похвалили Савченко, назвав ее «жаркой», другие попросили ее «остановиться».
Этой весной Савченко сменила имидж, появившись в эфире телеканала NewsOne с макияжем и в платье. По словам депутата, чаще всего она предпочитает носить военную форму, а в «изящных нарядах» появляется только в театре.
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Надежда Савченко Яна Полянская
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