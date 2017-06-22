Савченко обнажилась на заседании Рады

Он уточнил, что фотографии были сделаны 22 июня.

І депутати відчувають літо :) pic.twitter.com/YLdsrypDOi — Яна Полянська (@PolianskaRS) 22 июня 2017 г.

Некоторые интернет-пользователи похвалили Савченко, назвав ее «жаркой», другие попросили ее «остановиться».

Этой весной Савченко сменила имидж, появившись в эфире телеканала NewsOne с макияжем и в платье. По словам депутата, чаще всего она предпочитает носить военную форму, а в «изящных нарядах» появляется только в театре.