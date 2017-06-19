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Депутат Рады обвинил главу СБУ в угрозах «сексуальной расправой»
Сергей Мельничук
Фото: Reuters
Депутат Верховной рады экс-командующий нацбатальоном «Айдар» Сергей Мельничук заявил, что глава СБУ Василий Грицак во время допроса угрожал ему «сексуальной расправой». По его словам, у него спрашивали о том, кто создал батальон «Айдар», кто его возглавлял, был ли Мельничук в зоне «АТО». Такие действия он расценил как «уничтожение добровольческого движения». Кроме того, депутат Рады заявил, что Грицак «угрожал ему сексуальной расправой», сообщает «Страна».
«Пиком этого стала брань главы СБУ Василия Грицака, который по телефону мне сказал: «За то, что ты сделал тут, под этим»... Я сейчас дословно говорю: «Я тебя *** в ***», - процитировал Мельничук.
Депутат предположил, что Грицак «пересмотрел вчера гей-парадов», или сам «такой же».
Повестку на допрос в СБУ Мельничук получил 15 июня.
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