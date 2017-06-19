Депутат Рады обвинил главу СБУ в угрозах «сексуальной расправой»

«Пиком этого стала брань главы СБУ Василия Грицака, который по телефону мне сказал: «За то, что ты сделал тут, под этим»... Я сейчас дословно говорю: «Я тебя *** в ***», - процитировал Мельничук.

Депутат предположил, что Грицак «пересмотрел вчера гей-парадов», или сам «такой же».

Повестку на допрос в СБУ Мельничук получил 15 июня.