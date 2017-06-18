Порошенко: в моем возрасте счастье, что рядом есть папа

Об этом он написал в фейсбуке.

"Говорят, любой человек, даже взрослый и ответственный, все равно остается ребенком, пока живы его родители. Если бы вы только знали, какое это в моем возрасте счастье, что рядом есть папа. В любых ситуациях могу рассчитывать на его надежную поддержку и дружеский совет. Именно с Днем отца искренне поздравляю Алексея Ивановича Порошенко, и всех украинских мужчин, кому господь послал детей и возможность дать им путевку в жизнь", - написал он.

Ранее Порошенко заявил, что в молодости ставил уколы пациентам вместо своей жены Марины во время ночных дежурств в больнице.