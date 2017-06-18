В Киеве завершился «Марш равенства»

В Киеве подошёл к концу «Марш равенства» за права ЛГБТ.

Как сообщает «112 Украина», участники шествия покинули центр Киева, под прикрытием полиции они сели в метро. При этом противники акции продолжают стычки с полицией. Есть задержанные.

Полиция пытается вывезти задержанных, но, по сообщениям СМИ, радикалы сами пытаются взять в кольцо правоохранителей.

По предварительным данным, в полиции насчитали 2500 участников гей-парада в Киеве.

Ранее сообщалось, что украинские националисты пытались заблокировать центральные улицы Киева, чтобы не допустить проведения марша. По данным СМИ, из-за этого пришлось изменить маршрут проведения марша.