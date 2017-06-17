Главные события у вас в почте
На Украине произошла перестрелка между добытчиками янтаря и полицейскими
В Ровенской области произошла перестрелка между сотрудниками полиции и добытчиками янтаря.
Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на полицию Ровенской области.
В результате инцидента трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Кроме того, повреждения получили два служебных автомобиля.
Позднее в медучреждение с огнестрельными ранениями обратились 22-летний житель села Вежица и 28-летний житель Старого Села. Потерпевшие утверждают, что ранения им нанесли полицейские.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
В сентября 2016 года около 200 добытчиков янтаря на Украине напали с битами на полицейских.
Оставить комментарий