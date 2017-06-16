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Подозреваемого в причастности к убийству Вороненкова арестовали
Фото: Москва24
На Украине арестовали предполагаемого соучастника убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в своём аккаунте в Twitter.
Сарган добавила, что предполагаемый преступник находится под стражей без права на залог. Задержание прошло в городе Павлоград Днепропетровской области. Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. Охранник бывшего депутата Госдумы от КПРФ ответным огнём убил нападавшего. Им оказался бывший военнослужащий батальона «Донбасс» Павел Паршов. Вороненкова похоронили в Киеве на Зверинецком кладбище.
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