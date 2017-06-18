Несколько десятков украинских националистов заблокировали улицу Владимирскую возле университета имени Тараса Шевченко в Киеве, они намерены не допустить проведения в столице "марша равенства" (ЛГБТ-сообщества), передает корреспондент РИА Новости

Проведение "марша равенства" запланировано в Киеве на 18 июня. Как сообщили в общественной организации "КиевПрайд", которая выступает организатором марша, в мероприятии намерены принять участие около 5 тысяч человек. Ранее радикалы заявили, что заблокировали центр столицы и не допустят проведения марша. Amnesty International призвала обеспечить безопасность "марша равенства" в Киеве. В ООН ранее заявили, что обеспокоены негативным отношением к ЛГБТ-сообществу на Украине, и выразили надежду, что парад пройдет спокойно.

Некоторые противники "марша равенства" одеты в камуфляжную форму, некоторые в одежду с символикой украинских националистических организаций. Они скандируют "Украина превыше всего", "Один за всех и все за одного", "За нормальную семью". Они держат плакаты "Запретить пропаганду гомосексуализма", "Любовь против гомосексуализма".

Полиция не предпринимает действий для разблокирования маршрута участников "марша равенства".

Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на "Марше равенства" в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 полицейских и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.