Украинцы нашли способ обойти запрет на концерты музыкантов из России

На Украине туристические компании занялись организацией трансферов на концерты запрещенных в стране музыкальных групп и исполнителей из России. Об этом сообщает издание «Вести».

Они предлагают поездки на автобусах в Кишинев и Минск. Например, трансфер на концерт группы "Ленинград» стоит 450 гривен (975 рублей). Поездка на концерт Филипа Киркорова обойдётся в 700–800 гривен (1500–1700 рублей).

«На "Ленинград" у нас уехало восемь автобусов по 50 человек. Мы там не ночевали, приехали за час до концерта, а после — сразу в обратный путь. Интересовались группой "Би-2", тоже шесть автобусов уехало. Захотят поехать на Лепса в Минск — не проблема: задаток вперёд и поедем", — рассказал менеджер одесской компании «Клуб авантюристов» Артём Бочаров.

Однако представители туристических агентства отмечают, что билеты на сами концерты для своих клиентов они не приобретают, потому что боятся обвинений в пособничестве.

По словам организаторов, больше всего украинцы интересуются диджейскими фестивалями и рок-концертами.