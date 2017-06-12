Климкин выступил за создание системы оповещения россиянами об их намерении посетить Украину

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил о необходимости создания системы, при которой граждане России должны будут заранее оповещать о своём намерении приехать на Украину.

«Вот вы едете во многие страны и потом заходите в интернет и говорите: я через 5 дней еду — вот так, на самом деле и российские граждане должны ехать в Украину, необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так чтобы это не было абсолютно неконтролируемо», — цитирует Климкина Интерфакс-Украина

По его словам, после принятия решения о создании такой системы на её разработку потребуется несколько месяцев, после чего её нужно будет протестировать.

Ранее в МИД Украины предложили впускать в страну граждан России по биометрическим паспортам с визами.