Порошенко: Украина никогда больше не вернётся в Советский Союз

Украинский лидер Пётр Порошенко в ходе открытия таймера обратного отсчёта времени до отмены визового режима с ЕС заявил, что Украина никогда больше не вернётся в Советский Союз.

«Это будет уже окончательное «прощай» Российской империи и слова «Back in the USSR» мы будем слышать, лишь слушая Битлз», — приводит «112 Украина» слова президента.

Он подчеркнул, что Украина «больше не вернётся в Советский Союз».

«Потому что мы — гордая и свободная демократическая нация — возвращаемся в семью европейских народов. Я горжусь, что нам это удалось», — отметил Порошенко.

Ранее Порошенко запустил в Киеве символический «таймер безвиза».

22 мая официальный вестник ЕС опубликовал решение о безвизовом режиме для граждан Украины.