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Порошенко: Украина никогда больше не вернётся в Советский Союз
Украинский лидер Пётр Порошенко в ходе открытия таймера обратного отсчёта времени до отмены визового режима с ЕС заявил, что Украина никогда больше не вернётся в Советский Союз.
«Это будет уже окончательное «прощай» Российской империи и слова «Back in the USSR» мы будем слышать, лишь слушая Битлз», — приводит «112 Украина» слова президента.
Он подчеркнул, что Украина «больше не вернётся в Советский Союз».
«Потому что мы — гордая и свободная демократическая нация — возвращаемся в семью европейских народов. Я горжусь, что нам это удалось», — отметил Порошенко.
Ранее Порошенко запустил в Киеве символический «таймер безвиза».
22 мая официальный вестник ЕС опубликовал решение о безвизовом режиме для граждан Украины.
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