Виталий Кличко заявил, что приписываемая ему зарубежная недвижимость принадлежит брату

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что задекларировал по украинскому законодательству всё, что ему принадлежит, и всю необходимую информацию и объяснения предоставил Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

«О «сенсации» о якобы расследовании моих якобы незадекларированных домов. НАБУ проверяет мою декларацию? Да. Это их работа — проверять информацию, в том числе и по обращению общественных организаций, депутатов или журналистов... Всю необходимую информацию и объяснения я предоставил НАБУ уже давно... Кого-то интересуют дома? — Тоже говорил, что принадлежат они компаниям моего брата. Как я или мой брат заработали свои состояния? Об этом знает весь мир», — написал Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Ранее СМИ сообщили, что в НАБУ зарегистрировали уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации мэром Киева. Отмечалось, что дело касалось недвижимости в Гамбурге и Лос-Анджелесе.