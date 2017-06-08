Представитель Порошенко: визовый режим с РФ обойдется Украине в $75 млн

«Введение визового режима с Российской Федерацией обойдется нам в сумму около 1,5 - 2 миллиарда гривен. Эта мера в настоящее время нецелесообразна», - заявила Луценко.

Луценко добавила, что от отмены безвиза с Россией «будет больше проблем, чем выгоды». С предложением ввести визовый режим с Россией в очередной раз выступили депутаты фракции «Народный фронт» во главе с бывшим премьер-министром страны Арсением Яценюком . В Москве обещали ответить на отмену безвиза аналогичными мерами для Украины. В России находятся порядка 2-3 миллионов украинских мигрантов. 8 июня на Украине началась кампания по разъяснению населению нюансов безвизового режима. В частности, гражданам объясняют, по каким причинам их могут не пустить в Европейский союз даже при наличии всех необходимых документов. Безвизовый режим вступит в силу 11 июня. Он не предоставляет право на работу.