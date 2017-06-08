Кабмин Украины отменил госрегулирование цен на продукты

Кабмин Украины отменил государственное регулирование цен на продукты. Об этом сообщает УНИАН.

«Производители теперь не будут обязаны декларировать цены на продовольственную продукцию, а также обосновывать Госпотребслужбе необходимость изменения цен», — пояснили в агентстве.

В правительстве подчеркнули, что отмена госрегулирования даст возможность устранить излишнее административное давление на бизнес и сделает производство инвестиционно привлекательным.

Ранее сообщалось, что индекс борща на Украине вырос более чем на 30%.