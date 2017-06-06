В Чернобыле для гостей зоны отчуждения открыли хостел на 100 мест

В Чернобыли открылся хостел «Полесье» на сто посетителей. Отель создан на базе советского общежития. Об этом сообщается в аккаунте государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook

Хостел подчиняется компании «Чернобыльский спецкомбинат». В ведомстве отмечают, что в «Полесье» есть всё необходимое для туристов. Путешественники могут выбрать одноместные или двухместные номера. В агентстве выражают надежду на то, что хостел поможет привлечь в зону туристов.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Катастрофа считается крупнейшей в истории атомной энергетики. В ликвидации последствий аварии участвовали 600 тысяч человек. В течение первых трех месяцев после катастрофы от облучения погиб 31 человек. За последующие 15 лет погибли от 60 до 80 тысяч человек. 115 тысяч человек были эвакуированы из 30-километровой зоны.