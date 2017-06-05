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СБУ задержала россиянина по запросу российского Интерпола
На Украине сотрудники правоохранительных органов задержали россиянина Ильдара Валиева. Мужчина состоит в запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».Об этом сообщает портал hromadske.ua.
«Валиев несколько лет назад перебрался в Турцию вместе с семьёй из-за гонений в России, а когда Эрдоган возобновил дружбу с Путиным, решил переехать в Украину. Некоторое время он жил в Одессе, а когда ему нужно было улететь в Турцию по личным делам, его задержали сотрудники СБУ и Интерпола при прохождении паспортного контроля», — заявил соратник Валиева Тагир Минибаев.
По данным журналистов, задержание проходило по запросу российского Интерпола. В настоящий момент подозреваемый находится в следственном изоляторе. 8 июня Малиновский районный суд Одессы рассмотрит его апелляцию на решение об аресте.
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