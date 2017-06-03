Ярош рассказал о подготовке Киевом операции по мгновенному захвату ДНР и ЛНР

Депутат Верховной Рады , бывший лидер «Правого сектора» (организация запрещена в России как экстремистская) Дмитрий Ярош заявил, что Киеву придется самостоятельно разбираться с Донбассом и Крымом, не надеясь на западных политиков. Он отметил, что в случае с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) вопрос будет решен военным путем. «Возможно, кому-то хотелось бы, чтобы приехал хороший «дядя» или «тетя», условно говоря, Ангела Меркель , и навела порядок, выгнала агрессора из Донбасса и Крыма. Не очень мне верится, что так произойдет. Не для того Путин туда заходил, чтобы просто так уйти. Безусловно, необходимо максимально усиливать политическое давление на Россию. Но расчет наш должен быть, в первую очередь на силу украинского народа, силу наших Вооруженных сил, других государственных силовых и негосударственных силовых структур», -- сказал он в интервью украинской газете «День»

Вместе с тем, Ярош признал, что захватить Крым будет сложно «после того, как Россия превратила его в огромную военную базу». Однако провести молниеносную военную операцию по захвату ДНР и ЛНР, считает он, Киеву со временем будет вполне по силам. «Главное, чтобы на то была политическая воля, и мы готовились к этому, а не думали, что придет кто-то и нам поможет», -- сказал Ярош.