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Стрельба в Киеве: совершено покушение на Адама Осмаева
Фото: Global Look Press
В центре Киеве совершено покушение на участника так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе Адама Осмаева. Боец батальона полиции «Киев-2» получил ранения. Об этом сообщает издание «Апостроф».
Покушение произошло на Подоле. В России Адама Осмаева обвиняют в организации покушения на президента страны Владимира Путина. По данным журналистов, чеченский боец вместе с женой Аминой Акуевой ехал на своем автомобиле «по своим делам», но в какой-то момент решил подобрать на дороге знакомого.
«Через пару минут знакомый попросил заехать на Кирилловскую, 51. Приехав на место, попутчик начал стрелять из пистолета в водителя (Осмаева – прим. Рамблер), тот, в свою очередь, начал отстреливаться. Через несколько мгновений, оба выпали из авто. Тогда, Амина (Окуева – прим. Рамблер) взяла свой наградной пистолет от Авакова, выстрелила в нападающего и тот упал», - говорится в публикации.
Место инцидента оцеплено, там работают сотрудники правоохранительных органов. По словам спикера министерства внутренних дел Украины Артёма Шевченко, нападавший втёрся в доверие к Осмаеву под видом иностранного журналиста, после чего открыл огонь из пистолета. Украинские власти объявили АТО весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек.
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