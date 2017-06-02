Стрельба в Киеве: совершено покушение на Адама Осмаева

В центре Киеве совершено покушение на участника так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе Адама Осмаева . Боец батальона полиции «Киев-2» получил ранения. Об этом сообщает издание «Апостроф»

Покушение произошло на Подоле. В России Адама Осмаева обвиняют в организации покушения на президента страны Владимира Путина . По данным журналистов, чеченский боец вместе с женой Аминой Акуевой ехал на своем автомобиле «по своим делам», но в какой-то момент решил подобрать на дороге знакомого.

«Через пару минут знакомый попросил заехать на Кирилловскую, 51. Приехав на место, попутчик начал стрелять из пистолета в водителя (Осмаева – прим. Рамблер), тот, в свою очередь, начал отстреливаться. Через несколько мгновений, оба выпали из авто. Тогда, Амина (Окуева – прим. Рамблер) взяла свой наградной пистолет от Авакова, выстрелила в нападающего и тот упал», - говорится в публикации.