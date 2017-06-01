«Пупырышка»-Гройсман пожаловался на Тимошенко из-за российской газовой иглы

«Юлия Тимошенко для меня не является оппонентом, потому что она — прошлое украинской политики. (...) То, что она ввела нас в колоссальный долговой контракт, сегодня даже Стокгольмский суд признал, что такой кабальный договор не надо было подписывать, он антинародный и антизаконный. (...) Фактически она нас посадила на иглу России и кандалами нас приковала к трубе "Газпрома". Это был ее сговор с РФ», — заявил глава правительства.

В апреле Гройсман предлагал отдать России Тимошенко в счет возмещения убытков, в случае, если Стокгольмский арбитраж займет сторону Москвы в разбирательстве между «Газпром» и «Нафтогазом». В ответ лидер «Батькивщины» сравнила премьера с пузырем на упаковочной пленке. «Для меня это образ Гройсмана: такая громкая пупырышка, на которую можно нажать, она взрывается — и на этом все», — говорила она тогда.

Стокгольмский арбитраж занимается рассмотрением взаимных исков «Газпрома» и «Нафтогаза» с июня 2014 года. Предметом спора являются заключенные в 2009 году контракты на поставку газа из России на Украину и на транзит газа через Украину (контракт, действующий до 2019 года, со стороны Киева подписывала Тимошенко, на тот момент занимавшая пост премьер-министра).