Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов пошутил, что боевые действия в Донбассе закончатся после «взятия» Москвы. Видео, где Турчинов делает такое заявление, опубликовано на его странице в Facebook

Этот ролик был записан во время посещения секретарем СНБО позиций украинских военнослужащих в Донбассе. Запись демонстрирует, как Турчинов осматривает позиции ВСУ, задает вопросы о продовольствии и боеприпасах, а затем смотрит в бинокль.

Когда Турчинов осматривал одно из пострадавших от обстрелов зданий, ему сообщили, что восстановлено оно будет только после завершения конфликта. «Когда Москву возьмем, тогда и завершится [конфликт]», - сказал он в ответ.

В апреле Турчинов заявил, что российские подразделения, находящиеся у границы, могут вторгнуться на Украину в течение двух-трех часов.

Вооруженный конфликт между ополченцами ДНР и ЛНР и украинской армией продолжается в Донбассе с весны 2014 года. В феврале 2015 года были достигнуты минские договоренности о прекращении огня и отводе тяжелых вооружений, однако и ополченцы, и Киев постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих соглашений.

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