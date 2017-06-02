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Посол США заявила о пересмотре Вашингтоном своей политики по Украине
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон изучает все возможности более активного приобщения США к переговорному процессу по Донбассу, Вашингтон занимается пересмотром своей политики в отношении Киева, заявила посол США на Украине Мари Йованович. «Я думаю, что мы пересматриваем нашу политику в отношении Украины, и я считаю, мы движемся дальше очень положительным и решительным образом», - сказала Йованович. По ее словам, США намерены «оказывать поддержку, насколько это возможно», а Тиллерсон сейчас «тщательно изучает все возможности», передает УНИАН.
Каких-либо подробностей она не предоставила.
Ранее американские СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа собирается перезапустить переговоры по мирному урегулированию ситуации в Украине. Утверждалось, что Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал кризис на Украине ответственностью Европы, но спустя два месяца решил изменить курс.
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