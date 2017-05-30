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Порошенко обвинил Путина в попытке "похитить" княжну Анну Ярославну
Фото: AP Photo / Sergei Chuzavkov
Глава Украины Петр Порошенко обвинил президента России Владимира Путина в попытке "похитить в российскую историю" княжну Анну Ярославну.
Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции, Путин отметил, что история российско-французских отношений имеет глубокие корни. В частности, напомнил он, младшая дочь великого князя Ярослава Мудрого Анна была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий – Бурбонов и Валуа, – одна из которых до сих пор правит в Испании.
Слова президента России о том, что Анна Ярославна была русской княжной, вызвали возмущение среди украинских политиков, главу государства обвинили в попытке посягнуть на "украинские глубокие исторические европейские корни и приписать себе".
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