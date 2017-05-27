Турчинов: украинские ракеты бьют точно в цель

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов остался доволен результатами испытания украинских ракет, которые проводились 26 мая. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Турчинов отметил, что расстояние от точки прицеливания до места попадания составляло около 17 м. По его словам, учитывая, что зона поражения подобной ракеты составляет 300 м, то это «хороший результат».

«Главное, что я могу сказать, — украинские ракеты бьют точно в цель», — добавил глава СНБО Украины.

Как подчеркнул Турчинов, точность и эффективность поражения и мощность боевой части испытанных ракет «отвечают всем требованиям военных».