Аваков рассказал об ошибке при расследовании убийства Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что один из участников расследования убийства журналиста Павла Шеремета допустил ошибку, которая вынуждает перепроверять все материалы дела. Об этом он сказал в эфире «24 канала», передает в пятницу, 26 мая, «Украинская правда».

«Имела место ситуация, при которой была допущена одним из сотрудников техническая или, скажем так, иная небрежность, которая, на мой взгляд, ни на что существенно не повлияла (...) Но наличие такой небрежности в одном случае из почти двух тысяч, заставила нас полностью переработать весь массив заново, проверяя каждый из фактов, и мы сейчас этим заняты», — пояснил Аваков.