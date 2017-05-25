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В Киеве ответили на сообщения о прекращении ж/д сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил «Обозревателю», что правительство страны сейчас не рассматривает вопрос прекращения железнодорожного пассажирского сообщения с Россией.
В то же время Омелян отметил, что, по его мнению, «любое сообщение с Российской Федерацией следовало давно прекратить, как это было сделано с авиаперевозками в 2015 году».
Ранее в СМИ появилась информация, что Киев с 1 июля намерен полностью запретить железнодорожные перевозки между Россией и Украиной. Сообщалось, что окончательное решение по этому вопросу не принято, но введение запрета «активно лоббируют» секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.
«Коммерсант» писал, что на Украине эту инициативу объясняют нежеланием РЖД прекратить пассажирские перевозки в Россию из ДНР и ЛНР, что «нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины». Сейчас из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка.
Также СМИ писали, что Украина планирует заменить все оставшиеся железнодорожные сообщения с Россией на маршруты в страны Евросоюза.
Сейчас между РФ и Украиной нет прямых поездов российского формирования. РЖД после событий весны 2014 года сократила число поездов на украинских маршрутах, а затем полностью их отменила из-за снижения пассажиропотока. Оставался только один транзитный поезд ФПК («дочка» РЖД), а также поезда Украинских железных дорог и железнодорожных администраций стран СНГ.
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