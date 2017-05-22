Депутаты Рады тайно посещают «Вконтакте»

Украинские депутаты продолжают пользоваться российской соцсетью «ВКонтакте», несмотря на введенные против нее санкции. Об этом сообщает украинское издание «Вести»

«На запрещенных ресурсах мы заметили и внефракционного «свободовца» Михаила Головко - он был в сети вечером 18 мая. <…> Радикал Олег Ляшко страницу удалил лишь после «публичной порки», устроенной Комитетом избирателей Украины. Последовал примеру шефа и нардеп Андрей Лозовой , хотя еще 18 мая в День вышиванки «ВКонтакте» он хвастал фотографиями коллег по Раде в национальной одежде», - пишут «Вести». При этом комментировать свои посещения соцсети парламентарии отказались.

Остались на российских ресурсах и радикалы-националисты. Например, депутат и экс-глава экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош был на своей странице «ВКонтакте» утром 20 мая. Его помощник Ростислав Винер удивился, что у Яроша есть там профиль, и сказал «Вестям», что его единомышленники постепенно будут отказываться от использования российских сервисов.

Против запрета «ВКонтакте» и «Одноклассников» выступили украинские оппозиционеры, отмечает издание. «Оппозиционный блок» не будет закрывать свои страницы во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Указ президента, давший зеленый свет решению СНБО, касается провайдеров, а не обычных граждан», - подчеркнул народный депутат от «Оппоблока» Юрий Павленко . По его словам, блокировка нарушает право граждан на свободу слова, и поэтому «Оппоблок» будет оспаривать президентский указ в суде.

Шестнадцатого мая Порошенко подписал указ о расширении санкционного списка российских физлиц и компаний. Теперь в этом перечне 1228 физических и 468 юридических лиц.

Санкции предусматривают заморозку активов компаний на территории Украины и запрет местным провайдерам предоставлять доступ к российским соцсетям.

На сайте президента Украины было зарегистрировано более 40 петиций с призывами не блокировать работу российских ресурсов, а в топ-5 самых популярных приложений в украинском App Store вошли анонимайзеры, позволяющие обходить блокировки.