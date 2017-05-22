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Депутаты Рады тайно посещают «Вконтакте»
Украинские депутаты продолжают пользоваться российской соцсетью «ВКонтакте», несмотря на введенные против нее санкции. Об этом сообщает украинское издание «Вести».
По данным издания, среди парламентариев, проигнорировавших санкции, оказались члены «Блока Петра Порошенко»: Владимир Мельниченко, Мустафа Найем и Дмитрий Голубев. Последний возглавляет «Интернет-партию Украины» и устраивает акции в образе Дарта Вейдера.
«На запрещенных ресурсах мы заметили и внефракционного «свободовца» Михаила Головко - он был в сети вечером 18 мая. <…> Радикал Олег Ляшко страницу удалил лишь после «публичной порки», устроенной Комитетом избирателей Украины. Последовал примеру шефа и нардеп Андрей Лозовой, хотя еще 18 мая в День вышиванки «ВКонтакте» он хвастал фотографиями коллег по Раде в национальной одежде», - пишут «Вести». При этом комментировать свои посещения соцсети парламентарии отказались.
Остались на российских ресурсах и радикалы-националисты. Например, депутат и экс-глава экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош был на своей странице «ВКонтакте» утром 20 мая. Его помощник Ростислав Винер удивился, что у Яроша есть там профиль, и сказал «Вестям», что его единомышленники постепенно будут отказываться от использования российских сервисов.
Против запрета «ВКонтакте» и «Одноклассников» выступили украинские оппозиционеры, отмечает издание. «Оппозиционный блок» не будет закрывать свои страницы во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Указ президента, давший зеленый свет решению СНБО, касается провайдеров, а не обычных граждан», - подчеркнул народный депутат от «Оппоблока» Юрий Павленко. По его словам, блокировка нарушает право граждан на свободу слова, и поэтому «Оппоблок» будет оспаривать президентский указ в суде.
Шестнадцатого мая Порошенко подписал указ о расширении санкционного списка российских физлиц и компаний. Теперь в этом перечне 1228 физических и 468 юридических лиц.
Черный список, в частности, пополнили соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», ООО «Яндекс», телеканалы РЕН ТВ, «Звезда», «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс», радиостанция «Наше радио» и агентство РБК. Ограничительные меры также распространились на «Лабораторию Касперского» и Dr.Web.
Санкции предусматривают заморозку активов компаний на территории Украины и запрет местным провайдерам предоставлять доступ к российским соцсетям.
На сайте президента Украины было зарегистрировано более 40 петиций с призывами не блокировать работу российских ресурсов, а в топ-5 самых популярных приложений в украинском App Store вошли анонимайзеры, позволяющие обходить блокировки.
Андрей Лозовой Дмитрий Ярош Олег Ляшко Дмитрий Голубев Еще 4 тега
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