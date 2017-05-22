Большинство депутатов Блока Петра Порошенко выступили против введения виз с Россией

В Раде «Блок Петра Порошенко» выступил против отмены безвизового режима с Россией. Об этом сообщил заместитель главы фракции Алексей Гончаренко. Его слова приводит издание «Украинская правда»

«Сегодня звучали мнения. Большинство высказывалось против такой инициативы коллег, которые озвучивали (свою позицию. — прим. Рамблер). Но никаких решений мы не принимали», — заявил Гончаренко.

Гончаренко отметил, что многие парламентарии опасаются последствий для украинских граждан после введения визового режима с Россией. Окончательная позиция «Блока Петра Порошенко» будет сформирована на заседании 25 мая.