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Большинство депутатов Блока Петра Порошенко выступили против введения виз с Россией
В Раде «Блок Петра Порошенко» выступил против отмены безвизового режима с Россией. Об этом сообщил заместитель главы фракции Алексей Гончаренко. Его слова приводит издание «Украинская правда».
«Сегодня звучали мнения. Большинство высказывалось против такой инициативы коллег, которые озвучивали (свою позицию. — прим. Рамблер). Но никаких решений мы не принимали», — заявил Гончаренко.
Гончаренко отметил, что многие парламентарии опасаются последствий для украинских граждан после введения визового режима с Россией. Окончательная позиция «Блока Петра Порошенко» будет сформирована на заседании 25 мая.
18 мая депутаты фракции «Народный фронт» выступили в Верховной раде с предложением ввести визовый режим с Россией. 22 мая лидер фракции Максим Бурбак вновь призвал депутатов украинского парламента отменить безвизовый режим с Россией. 21 мая ряд СМИ Украины сообщил, что голосование по данному вопросу может пройти в Раде уже на этой неделе. 22 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва в визовых вопросах с Украиной будет придерживаться принципа взаимности.
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