Главные события у вас в почте
Украина введет антидемпинговые пошлины на российский шоколад
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины приняла решение о применении антидемпинговой пошлины в отношении шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао, произведенным в России. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на близкий к комиссии источник.
Ставка антидемпинговой пошлины составит 31,33 процента и будет действовать в течение пяти лет.
По данным источника, это решение в ближайшие дни будет обнародовано в «Правительственном курьере».
19 мая Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт двух видов российских азотных удобрений (карбамида и КАС), сообщал Правительственный портал страны. «Отныне пошлина в размере 31,84 процента будет применяться ко всем производителям карбамида и КАС происхождением из Российской Федерации», — говорится в сообщении.
По данным министерства экономического развития и торговли Украины, на данный момент Россия является основным поставщиком азотных удобрений в страну.
16 мая президент Украины Петр Порошенко утвердил новый пакет антироссийских санкций. Под запрет попали «ВКонтакте» и «Одноклассники». Более того, заблокированы оказались все сервисы «Яндекса», ограничено вещание и заблокированы активы телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН ТВ. Запрет введен сроком на три года.
Оставить комментарий