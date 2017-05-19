На Украине субъектов декларирования попросили отказаться от российских почтовых ящиков

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины требует от субъектов декларирования заменить электронные адреса на российских доменах в реестре деклараций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Просим безотлагательно сменить электронные почтовые ящики российских доменов (например: mail.ru , yandex.ru, bk.ru) в личных учётных записях Единого государственного реестра деклараций лиц на созданные на украинских серверах (например: ukr.net, i.ua, email.ua, gmail.com)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное требование связано с указом украинского президента Петра Порошенко , утвердившим решение СНБО о расширении списка физических и юридических лиц из России, в отношении которых введены санкции.