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На Украине субъектов декларирования попросили отказаться от российских почтовых ящиков
Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины требует от субъектов декларирования заменить электронные адреса на российских доменах в реестре деклараций. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Просим безотлагательно сменить электронные почтовые ящики российских доменов (например: mail.ru, yandex.ru, bk.ru) в личных учётных записях Единого государственного реестра деклараций лиц на созданные на украинских серверах (например: ukr.net, i.ua, email.ua, gmail.com)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данное требование связано с указом украинского президента Петра Порошенко, утвердившим решение СНБО о расширении списка физических и юридических лиц из России, в отношении которых введены санкции.
Указ был подписан 16 мая. В обновлённый список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц, в том числе ряд российских СМИ, соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», а также интернет-ресурсы «Яндекс» и Mail.Ru.
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