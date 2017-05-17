Порошенко попросил главу Европарламента запретить депутатам посещать Крым

Президент Украины Пётр Порошенко провёл встречу с председателем Европарламента Антонио Таяни, в ходе которой призвал не допустить посещение европейскими депутатами Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Порошенко «выразил резкое осуждение случаев противоправного посещения отдельными членами Европейского Парламента» Крыма, обратившись Таяни «с просьбой дать адекватный ответ и не допускать таких визитов в будущем».

При этом украинский лидер «отметил важность поддержки Европарламентом сохранения санкционного режима против России».