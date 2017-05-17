Далее:
Главное сейчас
RT на русском

Порошенко попросил главу Европарламента запретить депутатам посещать Крым

Порошенко хочет запретить депутатам поездки в Крым
Фото:
Президент Украины Пётр Порошенко провёл встречу с председателем Европарламента Антонио Таяни, в ходе которой призвал не допустить посещение европейскими депутатами Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что Порошенко «выразил резкое осуждение случаев противоправного посещения отдельными членами Европейского Парламента» Крыма, обратившись Таяни «с просьбой дать адекватный ответ и не допускать таких визитов в будущем».
При этом украинский лидер «отметил важность поддержки Европарламентом сохранения санкционного режима против России».
В мире Политика
Европарламент
Петр Порошенко
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости