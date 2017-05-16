Украинский разведчик продал ЛНР списки личного состава части

Военнослужащий 8 полка сил специальных операций главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины продал МВД самопровозглашенной Луганской народной республики списки личного состава части, сообщили РИА Новости в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.

"В начале мая на "горячую линию" МВД ЛНР позвонил гражданин 1978 г.р., военнослужащий 8 полка сил специальных операций ГУР Минобороны Украины. Мужчина предложил продать списки личного состава части, т.к. ему срочно необходимо было погасить кредит в банке, а в финансовой помощи командование и сослуживцы ему отказали", — рассказали в МВД.

По данным ведомства, за базу данных украинский военный запросил 15 тысяч гривен (около 600 долларов, — ред.). Сообщается, что информация была передана в разработку оперативным службам МВД.

"Проведённая проверка подтвердила личность "продавца", его намерения и достоверность предлагаемой информации, после чего сделка состоялась", — уточнил собеседник агентства.

В МВД дополнили, что в настоящее время продолжается проверка причастности военнослужащих полка к преступлениям, совершённым на территории Донбасса. Сообщается, что МВД ЛНР готово и далее предоставлять денежное вознаграждение за информацию подобного рода. Ведомство также обвинило бойцов этого формирования в тяжких преступлениях на территории ДНР и ЛНР, в числе которых похищения людей, убийства и торговля оружием.