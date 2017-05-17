В Киеве признали неспособность закрыть доступ к российским соцсетям

Представитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров заявил, что украинские власти не смогут полностью закрыть доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», так как у пользователей есть возможность обойти запрет. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал на круглом столе, посвященном санкциям против России. Петров пояснил, что, «уменьшая круг» доступа к российским соцсетям, Украина «уменьшает для себя угрозу распространения российской пропаганды».

При этом участвовавшие в заседании представители Службы безопасности Украины заявили, что блокировка «ВКонтакте» повлияет на работу спецслужбы, лишив ее важного источника информации.

Шестнадцатого мая Порошенко подписал указ о расширении санкционного списка российских физлиц и компаний. Теперь в этом перечне 1228 физических и 468 юридических лиц.

Санкции предусматривают заморозку активов компаний на территории Украины и запрет местным провайдерам предоставлять доступ к российским соцсетям.

Председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что для полной блокировки российских сайтов потребуется около двух лет и один миллиард долларов.

После появления новости о запрете соцсетей на сайте президента Украины было зарегистрировано более 40 петиций с призывами не блокировать работу российских ресурсов.