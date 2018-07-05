Крым Украине отдал совсем не Хрущев

Четыре года подряд в Киеве твердят: вернуть Крым , вернуть Крым, вернуть Крым. Теперь еще и придумали памятную дату — 100-летие со дня «установления юрисдикции Украины над полуостровом».

Хотя бы просто заглянули в энциклопедию. Юрисдикцию устанавливает государство. А в 1918 году никакого украинского государства не было. Существовала «Украинская держава» Павла Скоропадского . Но это было искусственное образование, оккупированное немецкими войсками и созданное немецкой администрацией. Такое же марионеточное образование во главе с «Крымским краевым правительством» было создано немцами в Крыму. И гетман «державы», и премьер-министр «краевого правительства» пикнуть не могли без команды из Берлина.

Но на нынешней Украине не хотят знать историю. Хотя бы не смешили мир незнанием собственной Конституции, очередную годовщину принятия которой только-только торжественно отпраздновали.

В Основном законе «незалежной» черным по белому написано: украинское государство является «унитарным», т.е. единым, целостным (латинское «unitas» — «единство»). Это значит, что в нем не может быть других государственных образований.

Спрашивается, как Украина в своем унитарном статусе представляет «возвращение» другого государственного образования в свой состав? Ведь еще с 1992 года у крымской автономии была собственная Конституция. А Конституция — это общественный договор, правовой признак наличия собственной (в данном случае — крымской) государственности.

Единственные отношения, которые могли бы существовать между государствами Украина и Крымом — союзные. Но крымчане своим голосованием на референдуме 2014 года показали, что они не хотят больше быть с Киевом ни в союзе, ни в каком-либо ином формате межгосударственных отношений.

Если же кого-то хотите винить в сложившемся положении — вините США ЕС . Это их «специалисты по праву» подсказали вам внести в свою Конституцию пункт об «унитарном государстве» (и это при наличии автономного государственного образования!). Они же занимались «экспертизой», а фактически разработкой Основного закона Украины в Венецианской комиссии в 1996 году.

Отдельное «спасибо» тогдашнему министру юстиции Украины Сергею Головатому. За обоснование и лоббирование в парламенте всех глупостей и несуразностей западного проекта Конституции «незалежной» он получил право работать в Германии и США. На Украине был министром и профессором — на Западе удостоился «чести» стать младшим научным сотрудником. Правда, не надолго.

Навязали Украине правовую коллизию. Организовали в Киеве государственный переворот. Подтолкнули режим начать свое существование с угроз крымчанам — тем не оставалось иного выбора, как проголосовать за выход из состава «незалежной». А сегодня кричат: «Верните Крым! Верните Крым!»

Так и хочется спросить: допустим, вернули вам Крым, что вы с ним будете делать? Всерьез думаете, что он станет частью «незалежной»? Да кто вам позволит это сделать?

Дело даже не в России . Ваши западные хозяева не дадут вам это сделать. У них собственные виды на Крым. Они пытались отхватить полуостров на протяжении целого столетия не для того, чтобы вернуть его какой-то Украине. Все эти сто лет у них была одна мечта: создать здесь, под боком у России, собственное, подконтрольное только им государство. Не случайно все антироссийские санкции, которые США и ЕС ввели с марта 2014 года, связаны не с Донбассом, не с Сирией , а исключительно с Крымом.

Капитал никогда ничего не делал просто так. Никому не дарил подарки. Если раздавал подачки, то рассчитывал получить взамен еще больше. И всегда стремился к материальному результату исключительно в собственных интересах.

Справка, для тех, кто не понимает или «не замечает» западный интерес:

Решение о воссоздании Крымской автономии было принято Верховным Советом СССР в ноябре 1989 года. Тогда Михаил Горбачев готовился к встрече с президентом США Джорджем Бушем-страшим на Мальте и рассчитывал выпросить у хозяина «Овального кабинета» кредиты. Поскольку Буш был республиканцем, а Национальный комитет Республиканской партии еще с 1960-х годов замкнул на себе работу с крымско-татарскими диаспорами, советскому руководству «подсказали» как угодить американскому визави. Западные «друзья» навели на мысль о воссоздании Крымской автономной республики и возвращении татар на полуостров.

Хитрость заключалась в том, что воссоздать предлагалось Крымскую ССР образца 1921 года. А это было фактически самостоятельное государство. В крымской Конституции 1921 года «автономии» было предоставлено право принимать собственные законы и игнорировать решения Москвы . Юридически Крым тогда была вне правового поля как СССР, так и РСФСР. В то же время максимум конституционных прав и инициатив был закреплен за «коренным населением», под которым подразумевались только крымские татары и караимы. Именно эти две этнические группы фактически и были основой тогдашней крымской государственности. Позднее к ним по инициативе американской компании «Джойнт», которую связывали с создателями ФРС США семейством Варбургов, решили добавить евреев. Был поставлен вопрос уже не о крымско-татарском, а о еврейском независимом государстве. О правах русских и украинцев, конечно же, никто не вспоминал.

Вернуться к этому сценарию и предложили Горбачеву. Заодно предложили финансовый стимул. Конечно же, генсек ЦК КПСС не мог удержаться от такого соблазна. А воссоздание крымской автономии начал с того, что пригласил компанию «Джойнт» возобновить свою деятельность в СССР — прежде всего, на полуострове.

Продолжили до 2014 года. А пока рыли яму России, сами угодили в нее.

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