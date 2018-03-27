Владелец задержанного Украиной крымского судна попросит помощи у российских властей 

Владелец задержанного украинскими пограничниками крымского судна «Норд» обратится за помощью в МИД РФ и Росрыболовство. Об этом сообщил РИА Новости представитель собственника сейнера — производственного кооператива «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая». Он рассказал, что обращения будут направлены уже сегодня, 27 марта.
Представитель судовладельца добавил, что украинские пограничники опросили экипаж и оставили его на борту.
Рыболовецкое судно «Норд» остановили накануне, 26 марта в территориальных водах Украины в 15-ти милях от Обиточной косы. На борту находились 10 человек. Судно зарегистрировано в Крыму, а у всех членов экипажа — российские паспорта. Погранслужба Украины утверждает, что россияне нарушили порядок выезда из Крыма. Судно с командой отконвоировано в порт Бердянска. На борту запас продуктов питания был из расчета на трое суток, пресной воды — на шесть суток, топлива — на пять суток.