Владелец задержанного Украиной крымского судна попросит помощи у российских властей

Владелец задержанного украинскими пограничниками крымского судна «Норд» обратится за помощью в МИД РФ Росрыболовство . Об этом сообщил РИА Новости представитель собственника сейнера — производственного кооператива «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая». Он рассказал, что обращения будут направлены уже сегодня, 27 марта.

Представитель судовладельца добавил, что украинские пограничники опросили экипаж и оставили его на борту.