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Владелец задержанного Украиной крымского судна попросит помощи у российских властей
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Владелец задержанного Украиной крымского судна попросит помощи у российских властей 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Владелец задержанного украинскими пограничниками крымского судна «Норд» обратится за помощью в МИД РФ и Росрыболовство. Об этом сообщил РИА Новости представитель собственника сейнера — производственного кооператива «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая». Он рассказал, что обращения будут направлены уже сегодня, 27 марта.
Представитель судовладельца добавил, что украинские пограничники опросили экипаж и оставили его на борту.
Рыболовецкое судно «Норд» остановили накануне, 26 марта в территориальных водах Украины в 15-ти милях от Обиточной косы. На борту находились 10 человек. Судно зарегистрировано в Крыму, а у всех членов экипажа — российские паспорта. Погранслужба Украины утверждает, что россияне нарушили порядок выезда из Крыма. Судно с командой отконвоировано в порт Бердянска. На борту запас продуктов питания был из расчета на трое суток, пресной воды — на шесть суток, топлива — на пять суток.
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