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По следам референдума: Хотят ли в Москве присоединить ДНР к России
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По следам референдума: Хотят ли в Москве присоединить ДНР к России
Украина.ру
1 час назад
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Фото:
Украина.ру
Журналист интернет-издания Ukraina.ru
Андрей Николаев
вышел на улицы
Москвы
и задал людям вопрос: «Что делать
России
с Донецкой Народной Республикой?». Ответы многих удивят — но это глас народа, который, как известно, глас божий.
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