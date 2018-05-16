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По следам референдума: Хотят ли в Москве присоединить ДНР к России
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По следам референдума: Хотят ли в Москве присоединить ДНР к России 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Журналист интернет-издания Ukraina.ru Андрей Николаев вышел на улицы Москвы и задал людям вопрос: «Что делать России с Донецкой Народной Республикой?». Ответы многих удивят — но это глас народа, который, как известно, глас божий.
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