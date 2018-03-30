До первого марта 2018 года в Украине было зарегистрировано 6613 электромобилей

Главный сервисный центр МВД сообщил, что в Украине до первого марта этого года прошли официальную регистрацию 6613 электромобилей. Ведомство поделилось этой информацией с журналистами «Экономической правды». Территориально практически 56% регистраций экологически чистого автотранспорта зафиксировано в Киеве (1566), Одесской (1106) и Харьковской (949) областях. Самым популярным электромобилем в стране по-прежнему остается Nissan LEAF. При этом примерно 80% приобретенных украинцами электромобилей являются подержанными.

По состоянию на конец декабря прошлого года в Украине числилось 3265 зарегистрированных автомобилей с электромотором. Но за первые два месяца 2018 года эта цифра выросла вдвое. Опять же, самой покупаемой маркой была модель LEAF от Nissan, соотношение которой к автомобилям других производителей составило 86%. Уже сейчас можно сказать, что спрос на электромобили в Украине вырос на 180%.