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До первого марта 2018 года в Украине было зарегистрировано 6613 электромобилей
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До первого марта 2018 года в Украине было зарегистрировано 6613 электромобилей 

Auto.Today 44 минуты назад
Фото: Auto.Today
Главный сервисный центр МВД сообщил, что в Украине до первого марта этого года прошли официальную регистрацию 6613 электромобилей. Ведомство поделилось этой информацией с журналистами «Экономической правды». Территориально практически 56% регистраций экологически чистого автотранспорта зафиксировано в Киеве (1566), Одесской (1106) и Харьковской (949) областях. Самым популярным электромобилем в стране по-прежнему остается Nissan LEAF. При этом примерно 80% приобретенных украинцами электромобилей являются подержанными.
По состоянию на конец декабря прошлого года в Украине числилось 3265 зарегистрированных автомобилей с электромотором. Но за первые два месяца 2018 года эта цифра выросла вдвое. Опять же, самой покупаемой маркой была модель LEAF от Nissan, соотношение которой к автомобилям других производителей составило 86%. Уже сейчас можно сказать, что спрос на электромобили в Украине вырос на 180%.
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