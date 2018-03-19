В ООН обеспокоены фактами ограничения свободы слова на Украине

ООН констатирует сохранение на Украине практики насилия над журналистами. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара по правам человека ( УВКПЧ ) всемирной организации. В период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года на Украине было зафиксировано десять случаев посягательства на свободу мнений, их выражений и на свободу СМИ, передаёт ТАСС

Отмечается, что также зарегистрированы шесть случаев физических нападений на журналистов.

«В пяти случаях нападавшими были члены радикальных правых группировок, причём представители украинских правоохранительных органов присутствовали во время этих нападений, но не предотвращали и не прекращали их», — говорится в сообщении.

По данным ООН, журналисты неоднократно жаловались на затягивание процесса расследования подобных инцидентов.

Ранее МИД России , комментируя выдворение с Украины российской журналистки Натальи Гончаровой , призвал международное сообщество осудить репрессивную политику в стране против СМИ.

В середине декабря в ООН подчеркнули, что на Украине была замечена тревожная тенденция высылки иностранных журналистов с территории страны.