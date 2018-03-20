В ОБСЕ выразили обеспокоенность состоянием расследований убийств журналистов на Украине

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что в организации обеспокоены ситуацией с состоянием расследований нападений и убийств журналистов на Украине . Об этом сообщает «Украинские новости».

«К большому сожалению, большое количество таких случаев не были должным образом расследованы и не наказаны виновные», — заявил он во время встречи с активом Национального союза журналистов Украины и представителями СМИ.

По его словам, в ОБСЕ наблюдают за ситуацией на Украине и фиксируют значительное количество случаев нападения на сотрудников различных изданий и на целые редакции.

«Мы наблюдаем, что медийные учреждения постоянно подвергаются нападениям, журналисты страдают от агрессии со стороны силовых структур, подвергаются насилию. Зафиксирован целый ряд случаев, связанных с безопасностью журналистов», — отметил Дезир.

При этом представитель ОБСЕ добавил, что по сравнению с другими странами региона журналисты на Украине остаются активными и продолжают выполнять свои обязанности.