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В ОБСЕ выразили обеспокоенность состоянием расследований убийств журналистов на Украине
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В ОБСЕ выразили обеспокоенность состоянием расследований убийств журналистов на Украине 

RT на русском 2 часа назад
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что в организации обеспокоены ситуацией с состоянием расследований нападений и убийств журналистов на Украине. Об этом сообщает «Украинские новости».
«К большому сожалению, большое количество таких случаев не были должным образом расследованы и не наказаны виновные», — заявил он во время встречи с активом Национального союза журналистов Украины и представителями СМИ.
По его словам, в ОБСЕ наблюдают за ситуацией на Украине и фиксируют значительное количество случаев нападения на сотрудников различных изданий и на целые редакции.
«Мы наблюдаем, что медийные учреждения постоянно подвергаются нападениям, журналисты страдают от агрессии со стороны силовых структур, подвергаются насилию. Зафиксирован целый ряд случаев, связанных с безопасностью журналистов», — отметил Дезир.
При этом представитель ОБСЕ добавил, что по сравнению с другими странами региона журналисты на Украине остаются активными и продолжают выполнять свои обязанности.
Ранее стало известно, что представители около 60 украинских СМИ призвали президента Украины Петра Порошенко прекратить давление на свободу слова в стране.
RT на русском: последние новости
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