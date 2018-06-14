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В МИД Украины заявили об отставании от Грузии в выполнении реформ
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В МИД Украины заявили об отставании от Грузии в выполнении реформ 

RT на русском 15 минут назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина отстаёт от Грузии в контексте реализации реформ. Об этом она сказала в эфире украинского «5 канала».
«Насколько я знаю, наши грузинские коллеги намного более продвинуты в вопросах реформ по всем сферам, чем мы», — приводит её слова УНИАН.
Зеркаль добавила, что Грузия опережает Украину на пути евроатлантической интеграции в НАТО, как и в случае с введением безвизового режима с ЕС.
«Хотелось бы видеть у нас больше прогресса. Он есть, но он не такой как у грузин. Мы отстаем от них», — добавила она.
Ранее в ЕС заявили об отсутствии прогресса в реформах на украинской таможне.
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