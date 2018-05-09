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В Днепре задержали мужчину с ножом на мероприятии в честь Дня Победы
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В Днепре задержали мужчину с ножом на мероприятии в честь Дня Победы 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Мужчину с травматическим пистолетом и патронами задержали во время массовых мероприятий ко Дню Победы в городе Днепр (бывший Днепропетровск), сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"На проспекте Яворницкого в Днепре у 61-летнего мужчины изъяли травматический пистолет «ФОРТ» и два магазина с патронами к нему. Разрешения на оружие мужчина при себе не имел. Сейчас он доставлен в отделение полиции", — говорится в сообщении.
По данным полиции, по состоянию на 14.00 (совпадает с мск) грубых нарушений общественного порядка во время массовых мероприятий в Днепропетровской области не зафиксировали. Полицейские составили четыре административных протокола за использование георгиевской ленточки. В городе Никополь полиция завела уголовное дело против человека, который продавал воздушные шарики с изображением запрещенной на Украине символики.
На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон «О запрете изготовления и пропаганды» георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тысяч гривен — от 32 до 97 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.
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