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В День Победы сотрудники томской полиции организовали для детей подшефной школы-интерната праздничные мероприятия
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В День Победы сотрудники томской полиции организовали для детей подшефной школы-интерната праздничные мероприятия 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Ни одно торжество воспитанники Моряковской школы-интерната не встречают без участия сотрудников органов внутренних дел. Не стал исключением и праздник Великой Победы.
9 мая инспекторы ГИБДД организовали для своих юных друзей интересную программу. В День Победы ребята побывали на праздничном параде. Сотрудники Госавтоинспекции позаботились о том, что бы воспитанники школы-интерната увидели все происходящее. Для этого ребятам заранее подготовили самые лучшие места для наблюдения за торжественным парадом. Более того, в этом году учащиеся Моряковской школы-интерната приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Практически все дети привезли с собой портреты родственников — участников Великой Отечественной войны.
Затем сотрудники полиции организовали прогулку по Городскому саду и посещение выставки автомобилей времён Великой Отечественной войны. Полевая кухня пришлась как нельзя кстати — дети успели проголодаться.
В Лагерном саду колонна детей поднялась к мемориалу боевой и трудовой славы, где ребята наряду с тысячами благодарных томичей и гостей города возложили цветы.
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