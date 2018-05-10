В День Победы сотрудники томской полиции организовали для детей подшефной школы-интерната праздничные мероприятия

Ни одно торжество воспитанники Моряковской школы-интерната не встречают без участия сотрудников органов внутренних дел . Не стал исключением и праздник Великой Победы.

9 мая инспекторы ГИБДД организовали для своих юных друзей интересную программу. В День Победы ребята побывали на праздничном параде. Сотрудники Госавтоинспекции позаботились о том, что бы воспитанники школы-интерната увидели все происходящее. Для этого ребятам заранее подготовили самые лучшие места для наблюдения за торжественным парадом. Более того, в этом году учащиеся Моряковской школы-интерната приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Практически все дети привезли с собой портреты родственников — участников Великой Отечественной войны.

Затем сотрудники полиции организовали прогулку по Городскому саду и посещение выставки автомобилей времён Великой Отечественной войны. Полевая кухня пришлась как нельзя кстати — дети успели проголодаться.

В Лагерном саду колонна детей поднялась к мемориалу боевой и трудовой славы, где ребята наряду с тысячами благодарных томичей и гостей города возложили цветы.