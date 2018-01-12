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Киев занялся подсчетами после предложения Путина по военной технике
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Путин предложил вернуть военную технику из Крыма и Киев сразу занялся подсчетами 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Москва готова передать Киеву украинскую военную технику, оставшуюся в Крыму. Об этом на встрече с руководителями российских СМИ заявил президент России Владимир Путин.

«Мы готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику», — пояснил он, уточнив, что боевые машины находятся «в плачевном состоянии». Кроме того, Москва готова пригласить украинских военных для участия в утилизации опасного и не подлежащего транспортировке боезапаса.

Практически сразу после заявления российского лидера командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в эфире телеканала «112 Украина» сказал, что вопрос о передаче техники требует «очень тщательного изучения, чтобы Киев не остался разменной картой». По его словам, решение будет приниматься на уровне высшего политического руководства государства.

Воронченко уточнил, что на полуострове находилось восемь боевых кораблей, одному из них требовался ремонт главных двигателей, БМП на два батальона и «они все были практически готовы» к работе. Также украинская армия владела в Крыму двумя батальонами БТР, семью дивизионами артиллерии и четырьмя минометными батареями. Способная взлететь авиация была перемещена на Украину.

В свою очередь, бывший министр обороны Украины Юрий Ехануров в интервью «112 Украина» пояснил, что данная техника еще в 2014 году «устарела и является металлоломом, который деловые люди Украины с удовольствием примут и сдадут его»

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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