«Томос могут отнять». Церковная проблема Зеленского

Как только выяснилось, что Владимир Зеленский побеждает на президентских выборах на Украине , тут же пошли разговоры о ворохе проблем, оставленных ему в наследство Петром Порошенко . В том числе — до сих пор не выполненные условия договора, подписанного главой государства с Константинопольским патриархом. На что претендует Варфоломей в обмен на пресловутый томос и как может поступить новый президент — в материале РИА Новости.

Новый раскол

Сторонники "Православной церкви Украины", созданной президентом Порошенко и патриархом Варфоломеем с опорой на раскольников, еще до второго тура выборов пророчили большинству украинцев ад.

"Все, кто проголосует за клоуна Зеленского, будут гореть в аду. Аминь и Богу слава!" — написал 8 апреля в фейсбуке "благочинный" раскольничьих приходов в Киеве Петр Зинич.

Политические симпатии духовенства "незалежной церкви" понятны. Если бы не Порошенко, считавший, что томос (документ об автокефалии) обеспечит ему голоса избирателей, ПЦУ просто бы не существовало.

Епифаний Думенко, выбранный главой новой церковной структуры 15 декабря на "объединительном соборе" раскольничьих "Киевского патриархата" и "Украинской автокефальной православной церкви", честно подыгрывал Порошенко все последние пять месяцев. Он и красовался рядом с президентом на агитационных билбордах, и призывал прихожан голосовать именно за него. Не помогло.

А между тем в украинских СМИ и экспертном сообществе не утихают разговоры о том, что внутри "новой церкви" идет грызня за власть. Едва прошел "объединительный собор", экс-глава "Киевского патриархата", а ныне "почетный патриарх" Филарет Денисенко публично заявил, что вся власть — над деньгами и кадрами — в новосозданной структуре остается за ним. А Думенко — это так, "ответственный за внешние связи".

Конечно, это не нравится молодым и амбициозным "епископам" — не за тем они согласились участвовать в предвыборном проекте Порошенко. Особенно недовольны два перебежчика из канонической Украинской православной церкви (УПЦ): митрополиты Александр (Драбинко) и Симеон (Шостацкий). Последний еще недавно правил одной из крупнейших епархий УПЦ, а теперь остался ни с чем.

По информации украинского издания "Вести", именно они, а также спикер ПЦУ Евстратий Зоря активно поддерживают Думенко в борьбе с Филаретом, который долгие годы был его покровителем. Бывший протеже даже попытался силой отнять у "почетного патриарха" его киевский офис. Но не сумел, и Денисенко в наказание урезал "предстоятелю ПЦУ" финансирование.

А тут еще избранный президент Владимир Зеленский неожиданно сделал реверанс в сторону Филарета, хотя тот постоянно обвинял его в сотрудничестве с УПЦ. На дебатах 19 апреля Зеленский заявил оппоненту:

"Что касается томоса, это победа для Украины. Но мне кажется, что это победа прежде всего Филарета, который боролся за украинскую церковь еще до того, как вы стали президентом, и в то время, когда вы были прихожанином Московского патриархата".

Торг президента

Однако пока непонятно, встанет ли Зеленский на сторону Филарета в еще одном, очень деликатном, вопросе.

Известно, что Порошенко заручился поддержкой Константинопольского патриарха Варфоломея год назад. Тогда он с уверенностью сообщил, что "незалежная церковь" возникнет в считаные месяцы. Однако процесс в какой-то момент застопорился, и стороны заключили договор, прописав условия дарования грамоты.

Это произошло 3 ноября, но содержание документа обнародовали лишь в марте. Там, в частности, говорится:

"Украина будет способствовать приобретению в соответствии с законодательством Украины представительством Вселенского патриархата на Украине, а именно миссией "Ставропигия Вселенского патриархата на Украине", зданий и помещений, других объектов собственности, необходимых для функционирования миссии "Ставропигия Вселенского патриархата на Украине".

Пока Фанар (район в Стамбуле, где находится центр управления Константинопольским патриархатом) получил лишь Андреевскую церковь в Киеве. Да и то в пользование, хотя, по данным источников РИА Новости в церковных кругах, изначально речь шла о полном владении. Всего же предметом торга стали около 20 объектов — самых значимых с духовной и материальной точек зрения. В их числе принадлежащие канонической УПЦ Киево-Печерская и Почаевская лавры, крупнейшие ее монастыри и даже храмы в Крыму.

Кроме того, согласно тексту выданного 6 января томоса, к Фанару отходят все приходы "Киевского патриархата" за пределами Украины: 44 общины в Западной Европе, 15 храмов в США и Канаде и порядка десяти приходов в Австралии. Однако те же американские приходы стратегически важны для Филарета, ведь именно через них поддерживается связь с Вашингтоном. Неудивительно, что он постоянно заявляет: "ни пяди земли" грекам.

Естественно, такая неуступчивость сильно раздражает Фанар. Патриарх Варфоломей всячески пытается отгородиться от Филарета: Денисенко даже не пригласили в Стамбул на вручение томоса. А Епифания греки, наоборот, пытаются пиарить в православном мире, который так и не признал украинских раскольников. Так, по данным СМИ, Константинопольский патриарх готовит масштабный визит на Афон вместе с Думенко.

Новый президент Украины лишь дал Фанару еще один повод для раздражения. Он, в отличие от Порошенко, говорит о томосе отстраненно и вряд ли будет так же заискивать перед Стамбулом.

"Все, что мы сегодня на Украине получаем, — уже хорошо. Это же прибуток, а мы сейчас ничем не должны жертвовать. Дали нам (томос) — спасибо большое. Но у меня есть вопросы о том, как это все подается", — заявил он в одном интервью.

Заодно подчеркнув, что "в церкви, синагоги, мечети" не ходит — общается с Богом "без посредников".

Обещание "посредникам" из Стамбула дал не Зеленский, а его конкурент. Логично, что для нового президента это лишь дополнительный аргумент отменить имущественную сделку.

Но у Константинополя на этот случай припасен козырь.

"Фанару очень легко отозвать томос. В самой его идеологии — "восточного папизма" — четко прописана возможность отзывать все автокефалии, которые когда-то предоставлялись. Об этом прямо сказал патриарх Варфоломей. Поэтому есть вероятность того, что украинский томос отзовут. Более того, для Константинополя это будет попыткой "вдолгую" сохранить лицо, потому что его авторитет сильно упал. Когда они отзовут томос, авторитета не прибавится, но, по крайней мере, лет через 20 все забудут об этом печальном казусе", — объясняет РИА Новости политолог Аркадий Малер.

За примерами далеко ходить не надо. В ноябре прошлого года Фанар упразднил Западноевропейский экзархат русских приходов, отозвав данный ему в 1999 году томос. Для этого потребовалось лишь решение Синода Константинопольской церкви, который собирается каждый месяц.

"Уже не интересно"

Конечно, Фанар может шантажировать нового президента Украины отзывом томоса. В таком случае украинские власти окажутся перед дилеммой: пойти на попятную, что неизбежно вызовет обвинения в нарушении предвыборных обещаний, либо отказаться передавать имущество и тем самым добавить политических очков Порошенко, который не собирается уходить из политики.

"Впрочем, есть вероятность, что ПЦУ лишится административной поддержки. То есть, в отличие от предыдущей президентской администрации, новая не будет способствовать передаче ПЦУ храмов канонической УПЦ. Поскольку политическая идеология Зеленского, по крайней мере на уровне заявлений, не нацелена на открытую конфронтацию с Россией, локальные проекты, связанные с ПЦУ, могут спустить на тормозах", — подчеркивает Малер.

На это надеются в канонической УПЦ. Хотя с самого начала предвыборной гонки крупнейшая в стране религиозная организация — как по количеству общин (более 12 тысяч), так и по числу прихожан — не выступала на стороне того или иного кандидата.

Не призывала УПЦ и к бойкоту выборов. Так, митрополит Запорожский Лука неоднократно объяснял, что голосование — один из немногих способов для верующих попытаться изменить ситуацию, когда у них отбирают храмы, священников вызывают на допрос спецслужбы, а власти насильно лишают каноническую церковь ее названия.

"Всегда нужно занимать активную позицию. Тем более в вопросах первостепенной важности, к которым как раз и относится вопрос защиты нашей веры", — говорил митрополит.

Новая надежда

С момента создания ПЦУ у канонической Украинской церкви отняли десятки храмов. Правда, в последние недели активность церковных рейдеров несколько спала, но, как заявили РИА Новости в одной из радикальных группировок, затишье это временное.

"Филарет — старый кагэбэшник и работает в тесной связке с СБУ. По его желанию "контора" моментально предоставит любые необходимые ему силы подконтрольных ей нацорганизаций", — отметил собеседник агентства.

Остается лишь надеяться на новую власть. Первыми об этом заговорили в Русской православной церкви.

"Молюсь о том, чтобы прекратились гонения на Церковь, чтобы в дорогой моему сердцу Украине воцарился мир", — сказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Он пожелал Зеленскому "избежать тех ошибок, которые допустил его предшественник". То есть "не покушаться на святое".