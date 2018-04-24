Порошенко нужна война — эксперт

Порошенко нужна война, это единственный способ как-то получать деньги

Украина не получила на днях очередной транш МВФ и, очевидно, не получит. Украина получила только половину обещанных денег из 17 миллиардов. Порошенко нужна война, и это единственный способ как-то получать деньги», — предположил Гурнов.

Он также не исключил возобновления боевых действий в Донбассе после обещанного Петром Порошенко завершения так называемой «АТО».

«Украинцы сейчас заканчивают «АТО» и официально переводят войну в категорию военных действий — официально начинают гражданскую войну», — назвал эксперт возможный сценарий развития событий в регионе.

Ранее Петр Порошенко заявил, что так назваемая «антитеррористическая операция» в Донбассе закончится в мае, после чего ВСУ перейдут к «операции объединенных сил».

«Дата окончания «АТО» будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом», — сказал украинский президент.

Он также добавил, что это «поможет восстановить территориальную целостность Украины».

Напомним, переформатирование силовой операции Киева в Донбассе проходит в соответствии с подписанным 20 февраля законом о реинтеграции региона. В документе неподконтрольные Киеву территории признаются «оккупированными», а Россия названа «страной-агрессором». Данный законопроект позволяет президенту Украины объявлять военное положение и вводить войска на любые территории страны на неопределенный срок.

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