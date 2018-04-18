Порошенко «выделил» украинским морякам квартиры в Крыму

Покинувшая Крым в 2014 году группа офицеров Военно-морских сил Украины обратилась к президенту Петру Порошенко с открытым письмом, в котором потребовала выполнить обещание обеспечит их жильем взамен утраченного на полуострове.

«Выполняя директиву министра обороны, мы оставили в Крыму свое имущество и служебное жилье и вместе с семьями срочно покинули территорию АР Крым для дальнейшего прохождения службы. Квартиры наших военных фактически захвачены оккупантами, а все обещания руководства страны по решению этой проблемы так и остались обещаниями, за четыре года не внесено никаких изменений в нормативно-правовые акты», — сказано в письме.

«Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны», — подчеркивают украинские моряки.

Из текста следует, что морякам, до 2014 года служившим в Крыму, предоставили право приватизировать служебное жилье на территории полуострова, который на тот момент уже воссоединился с Россией и не подчинялся указанием из Киева. В результате военные официально считаются обеспеченными жилплощадью, хотя на деле у них ничего нет.

В завершение своего послания моряки выразили надежду, что им не придется прибегать к радикальным мерам, в том числе принимать российское гражданство. Обращение к президенту подписали 35 человек. Как сообщают украинские СМИ, в основном это старшие офицеры.