Самые тяжелые испытания для Украины остались позади, заявил Порошенко

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в своем поздравлении к Пасхе заявил, что самые тяжелые испытания для страны уже точно позади.

В ночь на воскресенье Порошенко вместе с семьей посетил пасхальное богослужение в трех храмах Киева

"Воскресение — это победа жизни над смертью, это победа правды над ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом. Это и наша с вами победа… В этом году Пасха — это особенный день, потому что вместе с ним постепенно приходит и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади", — заявил Порошенко в видеообращении на странице в Facebook.

Он также напомнил о своей поездке в Донбасс неделю назад, где местные жители «знают настоящую цену мира и молятся за то, чтобы он наконец быстрее наступил, окончательно и бесповоротно».