Порошенко обрадовал украинцев

Порошенко заявил об окончании самых тяжелых испытаний для Украины

Президент Украины Петр Порошенко в поздравлении к Пасхе отметил, что самые тяжелые испытания для Украины остались в прошлом.

"Воскресение — это победа жизни над смертью, победа правды над ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом. Это и наша с вами победа… В этом году Пасха — особенный день, потому что вместе с ним появляется уверенность, что самые тяжелые испытания (для Украины — "Газета.Ru") теперь позади", — сказал Порошенко.

Также президент рассказал про свою поездку в Донбасс на прошлой неделе и отметил, что в регионе молятся за окончание боевых действий.

"Праздник Воскресения Христова мы празднуем все вместе, а как сказано в Священном Писании — "Один Господь, одна вера, одно крещение", — подчеркивается в поздравлении.

Ранее Порошенко пообещал, что война на Украине закончится победой Киева.