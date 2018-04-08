Порошенко обрадовал украинцев

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Порошенко заявил об окончании самых тяжелых испытаний для Украины 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко в поздравлении к Пасхе отметил, что самые тяжелые испытания для Украины остались в прошлом.
>>Порошенко пообещал украинцам победу в войне
"Воскресение — это победа жизни над смертью, победа правды над ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом. Это и наша с вами победа… В этом году Пасха — особенный день, потому что вместе с ним появляется уверенность, что самые тяжелые испытания (для Украины — "Газета.Ru") теперь позади", — сказал Порошенко.
Также президент рассказал про свою поездку в Донбасс на прошлой неделе и отметил, что в регионе молятся за окончание боевых действий.
"Праздник Воскресения Христова мы празднуем все вместе, а как сказано в Священном Писании — "Один Господь, одна вера, одно крещение", — подчеркивается в поздравлении.
Ранее Порошенко пообещал, что война на Украине закончится победой Киева.
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