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«Пасхальное перемирие» в Донбассе предусматривает полное прекращение огня
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«Пасхальное перемирие» в Донбассе предусматривает полное прекращение огня 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 26 мар — РИА Новости. «Пасхальное перемирие» в Донбассе предусматривает полное прекращение огня и запрет любых наступательных действий, сообщил полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.
Ранее стало известно, что Контактная группа согласовала в преддверии Пасхи перемирие в Донбассе, которое начнет действовать с 30 марта.
"В заявлении подтвержден запрет любых наступательных действий и разведывательных операций, ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них", — сказал Грызлов журналистам.
"Контактная группа подчеркнула важность соблюдения приказов о прекращении огня и применении дисциплинарных мер к его нарушителям. Стороны вновь заявили о твердой приверженности полному выполнению Минских соглашений", — добавил он.
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