«Пасхальное перемирие» в Донбассе предусматривает полное прекращение огня

Ранее стало известно, что Контактная группа согласовала в преддверии Пасхи перемирие в Донбассе, которое начнет действовать с 30 марта.

"В заявлении подтвержден запрет любых наступательных действий и разведывательных операций, ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них", — сказал Грызлов журналистам.

"Контактная группа подчеркнула важность соблюдения приказов о прекращении огня и применении дисциплинарных мер к его нарушителям. Стороны вновь заявили о твердой приверженности полному выполнению Минских соглашений", — добавил он.