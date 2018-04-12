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Украина задумала покинуть СНГ
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Украина задумала покинуть СНГ 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству страны подготовить предложения относительно официального прекращения участия страны в уставных органах СНГ. Об этом сообщает УНИАН.
«Учитывая то, что Украина никогда не была членом СНГ, и отказ этой структуры осудить российскую агрессию, я просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институтах в Минске», — заявил украинский лидер.
Он добавил, что все договоры, заключенные Украиной в рамках СНГ, должна быть проверена на предмет соответствия национальным интересам.
Порошенко также анонсировал законопроект об одностороннем разрыве некоторых положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1997 года «в части, в которой действие этого договора несовместимо с национальными интересами государства, а также в части реализации нашего украинского права на самооборону».
«Пользуясь случаем, призываю и наших иностранных партнеров пересмотреть договорные обязательства в отношении России, прежде всего, на предмет чувствительных сфер сотрудничества», — добавил Порошенко.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.
Содружество независимых государств было создано в декабре 1991 года. Соответствующее соглашение было подписано главами России, Белоруссии и Украины. В СНГ позднее вошли и другие республики бывшего СССР, кроме стран Прибалтики. Украина не подписала устав СНГ, поэтому, хотя и считалась участником организации, юридически ее членом не была.
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