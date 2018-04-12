Украина покидает СНГ 

Президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ. Об этом украинский лидер сообщил на киевском форуме по безопасности, передает РИА Новости.
Порошенко уточнил, что поручил правительству подготовить предложения также об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске. Кроме того вся договорно-правовая база, заключенная Украиной в рамках СНГ должна быть сверена на предмет соответствия национальным интересам государства, передает «Газета.ру».